Дневник ростовского шиномонтажника: балансируют без надобности, зарабатывают на владельцах иномарок и меняют целые вентили

В мастерских началась горячая пора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове на этой неделе температура на улице опустилась ниже нуля, поэтому многие автомобилисты начали задумываться о смене летних шин на зимние. Опытные горожане предпочитают переобуться заранее, чтобы потом как выпадет снег, не стоять в пробках в шиномонтаж и не переплачивать за услуги.

Опытный мастер рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону», как сейчас работают шиномонтажные организации, и что важно знать, чтобы смена резины не обошлась слишком дорого.

«РАНЬШЕ У ВСЕХ БЫЛА «ВСЕСЕЗОНКА»

- Я работаю в шиномонтажном сервисе 20 лет. И могу сказать, что в последнее время люди чаще стали уделять внимание своим колесам, поэтому и шиномонтажные организации начали появляться на каждом шагу. Ко мне, бывает, заезжают люди пенсионного возраста и очень удивляются нашему прейскуранту и объему работ.

Раньше автомобилисты меняли шины у себя во дворе и делали это, если резина была уже совсем непригодной. Ездили и на лысых покрышках, с разными протекторами и диаметром. Многие даже умудрялись на заднюю ось ставить колеса большего диаметра, чем на переднюю. Если же колесо спускало, клеили или меняли внутреннюю резиновую камеру, а шину вообще не трогали.

До 2000 года мало кто вообще использовал зимние шины, тогда в ходу была «всесезонка». Поэтому колеса переобували не раз в полгода, а раз в 2-3 года. И от этого шиномонтаж не был популярен.

Спрос на услуги - высокий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ ПОМЕНЯЕШЬ ДО ДЕКАБРЯ - ШТРАФ

Теперь все поменялось, люди больше стремятся к комфорту, хотят спокойно ездить даже в снежную погоду. Кстати, сейчас по закону можно схлопотать штраф после первого декабря, если вовремя не сменил летние шины на зимние.

На пунктах техосмотра также начали присматриваться к резине. И, если она имеет дефекты или протектор отличается на разных осях, тогда автомобиль по закону не пригоден для эксплуатации. За подобные нарушения также предусмотрены штрафные санкции со стороны ГИБДД - 500 рублей.

Несмотря на все ограничения, до сих пор есть люди, которые еще не отвыкли экономить на безопасности.

Многие ждут снега чтобы переобуться, мотивируя это тем, что, если ездить без снега, зимний протектор быстро износится. На самом деле это достаточно странный способ экономии, потому что, если температура падает ниже + 5, резина уже спокойно держит такие градусы и не стирается, так как асфальт уже достаточно холодный. Если учесть тот факт, что такие «экономисты» любят стирать резину к концу сезона и ездить до глубокой зимы можно предположить, что они действительно несут опасность на дороге. Часто говорят, что «водитель не справился с управлением» и попал в ДТП, а шины — это как минимум 30 процентов от всей управляемости автомобиля.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС: «ЛИПУЧКА» ИЛИ «ШИПЫ»

- Автомобилисты постоянно спрашивают у меня, что лучше - «липучка» или «шипы». Это, наверное, самый актуальный спор к началу зимнего сезона. Мой ответ – липучка. Она более приспособлена к различным покрытиям и температурам, если, конечно, ездить в разумных пределах.

Поскольку сейчас большинство автомобилей переднеприводные, то на такой резине спокойно можно выйти из любой заснеженной городской улочки. Шипы же начинают вылетать при отсутствии снега и на них не удобно передвигаться в межсезонье. Но кто привык к шипам - липучку уже не покупает.

Народ любит экономить, например на балансировке. Люди считают, что если диск ровный, то и балансировать его не нужно. На самом деле балансировку делают из-за того, что резина изнашивается неравномерно, что, конечно, влияет на все узлы и управляемость.

Лучше возить с собой запаску. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УМЕЮТ ТОЛЬКО СТУЧАТЬ ПО КОЛЕСАМ

- Сейчас шиномонтажки ждет небывалый ажиотаж. Именно поэтому мастера в погоне за скоростью могут выполнить работу некачественно. Так вот, чтобы этого не было, нужно хоть иногда поглядывать на работу монтажника и знать принцип замены колес.

Сейчас в автошколах конструктивную часть автомобилей вообще не проходят: водители умеют только по колесам «стучать», а для чего это делается даже не знают.

Поэтому часто на сервис приезжают водители, у которых протектор направлен против движения. Направление протектора всегда указывается на резине и обозначается стрелочкой. Поэтому каждый водитель может проверить свои колеса самостоятельно.

«КАК НАКРУЧИВАЮТ ЦЕНУ»

- Шиномонтажные компании иногда накручивают цены за разные услуги. Но в этом, наверное, виноваты и сами водители. Они не особо хотят разбираться, от чего там спустило колесо и как его будут чинить. Всегда нужно спрашивать, какие операции будет проводить мастер.

К примеру, вам могут заменить вентили на шинах на новые под предлогом, что они уже износились. На самом деле вентиль можно проверить, подвигав его в разные стороны: если трещины не появятся, то и менять его не стоит. Если вентиль все же пропускает воздух, то можно заменить его не полностью, а только внутренний клапан - они всегда есть в наличии у монтажников.

Иногда резину после ремонта начинают балансировать, но этого можно не делать, если поставить шину на диск на прежнее место. Для этого порядочные шиномонтажники всегда отмечают, как стоит резина до ремонта, чтобы также ее поставить и потом.

А еще бывает просят поставить резиновую камеру в проколотую шину. У владельцев они часто лежат в гараже без дела. Я советую этого не делать, а лучше чинить сам протектор.

Средняя резиновая камера весит около 1300 граммов, таким образом одно колесо станет тяжелее остальных и это будет влиять на ездовые характеристики, особенно если колесо стоит спереди. Есть даже такое правило: каждый скинутый килограмм с колес равнозначен уменьшению веса в салоне на 40 килограммов и добавляет грузоподъемность и разгон автомобилю.

А так - дешевле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАКРУЧИВАЮТ НА ИНОМАРКАХ»

- Цены на шиномонтаж пока приемлемые. Снять резину с диска и балансировать стоит около 350 - 400 рублей. Если просто перекинуть колеса, то в среднем 150 рублей за колесо. Конечно, цена еще зависит и от марки автомобиля: дорогие иномарки всегда платят больше. Накручивают цены на обслуживание дорогих иномарок

Сейчас распространена практика, что цена ремонта шины при проколе зависит от радиуса. На самом деле это связанно с тем, что большинство дорогих автомобилей имеют радиус колес больше 15, поэтому и цену мастера поднимают. Хотя работа при этом не становится сложнее: пропорционально размеру колеса и оборудование используется одинаковое.

Если в шине прокол, обычно ставят «латку» или «жгут». Жгут стоит дешевле, но его применение сильно ограничено условиями повреждения. Материалы при склейке шин применяют одинаковые, независимо то стоимости шин. Поэтому наценки за обслуживание иномарок не имеют под собой обоснованности. Приемлемая цена за починку шины 350 - 450 рублей, если просят больше тогда лучше искать другой сервис, выбор всегда есть.

«НЕ ХОЧЕШЬ СТОЯТЬ - ПЛАТИ»

- Бывает, возникает сложная ситуация на дороге и нет возможности самостоятельно заменить колесо на целое. В этом случае по городу активно работают бригады выездного шиномонтажа.

Если колесо пробили в черте города, то придется заплатить около 1500 рублей за приезд бригады. Это в том случае, если автомобиль - недорогая иномарка с 14 или 15 радиусом колес.

Самое интересное, когда звонишь им, у них все бригады всегда заняты и ждать нужно 4 часа. Если доплатить лишние 2 тысячи, то мастера приезжают в течение часа.

В этом случае дельцы понимают, что, например девушке, которая попала в такое дорожное происшествие, легче доплатить, чем остаться наедине со сломанным автомобилем где-нибудь на трассе или на оживленной улице.

Вдобавок цена выездных мастеров очень зависит от погодных условий и времени суток. Как только выпадет снег, цена на эти услуги возрастет в 2 раза. Поэтому советую всегда возить накачанную запаску в багажнике и менять резину в срок, тогда и проблем на дороге не будет.

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