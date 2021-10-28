Хотите штраф?: Ростовским автомобилистам рассказали, когда "переобуваться" на зиму

Когда менять резину автомобилистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые ночные морозы уже ощутили жители Ростовской области, и многие автомобилисты всерьез озаботились вопросом замены летней резины на зимнюю. Но не все. Часть владельцев авто продолжили руководствоваться девизом "И так сойдет!" Мол "переобуешься" в октябре, а гололед в феврале только увидишь. В "КП - Ростов-на-Дону" зашли в автомастерские, поговорили с полицейскими и узнали, когда лучше всего пора менять резину.

"А ЕСЛИ КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ?"

Уже сейчас в Ростовской области введено множество различных ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона. И неизвестно, сколько их еще может быть введено.

- А вдруг через неделю-другую все шиномонтажные мастерские закроют? И что тогда? Никто же не думает, что тогда придется всю зиму на летней резине проездить, еще в ДТП попасть, а может пересесть на общественный транспорт, - рассказал "КП - Ростов-на-Дону" работник одной из шиномонтажных мастерских Александр.

По его словам, чем раньше автомобилисты "переобуют" свои машины, тем лучше. О том, что она испортится при плюсовой температуре беспокоиться не стоит.

ШТРАФ ХОТИТЕ?

В ГИБДД сообщили, что владельцам легковых автомобилей в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в преддверии зимы необходимо сменять летнюю резину на зимнюю. В противном случае использование автомобиля запрещено.

- Зимние шины устанавливаются на всех колесах. Установка на одну ось транспортного средства, в том числе шин различных размеров, моделей, с различными рисунками протектора, ошипованных и неошипованных шин не допускается, - отметили в ГИБДД.

Инспекторы также сообщили, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей. Если автомобилем управляет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то должностному лицу также надлежит выплатить штраф, но уже в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

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