Похолодание и усиление ветра ожидаются в Ростове 10 ноября

Временами порывы ветра могут достигать 15-18 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

Похолодание и усиление ветра ожидаются в Ростове сегодня, 10 ноября. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, по прогнозу, в течение дня должно быть не выше +4 градусов, и это несмотря на то, что еще вчера было около +13. Кроме того, сегодня ночью обещают до -3 градусов.

Что касается ветра, то он будет северным. В основном его скорость составит 5 м/с, однако временами порывы все же могут достигать 15-18 м/с.

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