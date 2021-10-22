Скрученный пробег, кузов на скотче и присадки в движок: откровения ростовского перекупщика автомобилей

Любимые клиенты автоперекупщиков - те, кто выбирает машину "на глаз" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове по данным Автостата, насчитывается около 325 тысяч машин. При пересчете на душу населения получается один автомобиль на 3,5 человека в городе. При этом, каждый день жители Дона покупают и продают сотни автомобилей в самых разных ценовых категориях. Большой популярностью пользуются экземпляры «с рук», потому что они намного дешевле своих новых моделей, потому что у новья ценник порой зашкаливает.

Помимо обычных автовладельцев-ростовчан покупкой и продажей авто занимаются профессиональные «дельцы». О том, сколько можно заработать на подобном бизнесе, и как торговцам удается продать самое, казалось бы, безнадежное авто «КП - Ростов-на-Дону» откровенно рассказал ростовский перекупщик, который вот уже 20 лет в этом бизнесе.

«ГНАЛИ ИЗ ЕВРОПЫ»

- В начале двухтысячных еще можно было пригнать из Европы качественную иномарку, - рассказывает Вадим. - Тогда еще не было подобного налога на транспорт, а люди охотно покупали заграничные авто вместо отечественных «девяток». Да, определенные опасности были, но и прибыль по любому того стоила.

Все меньше людей выбирают старую-новую машину в живую, на авторынке и переходят в интернет Фото: Дмитрий БРУШКО

Да и тогда все было проще: купил подешевле машину в провинции, пригнал в город - вот тебе и чистая прибыль. Было, кстати, и много угнанных, неликвидных авто, которые на учет не ставились. Но народ все равно рисковал и покупал.

Продавали, как положено, на «Фортуне»: это был один из главных автомобильных рынков в то время. Сюда съезжались даже из соседних регионов. С самого утра и в дождь, и в снег покупатели бродили по рядам и искали подходящую для себя машину. Тут же и мы: покупали у тех, кто приезжал продать своего железного коня, приводили тачку в порядок, а после взвинчивали цену почти в два раза.

В основном, будущие владельцы слушали двигатель, искали подтеки и смотрели, чтобы лонжероны были не погнуты, а наличие кассетной магнитолы и радио было пределом комфорта в отечественных моделях! Зарубежные же марки манили наших граждан тишиной в салоне, кондиционером и люком на крыше. Топ самых ходовых марок в то время - Opel, Volkswagen и Audi.

Сейчас автомастера наводят такой лоск старым машинам, что нужно очень внимательно проверять - не кота ли в мешке берешь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧАСТЬ УХОДИТ ОНЛАЙН»

- Но, хочу сказать, что за последние двадцать лет предпочтения автолюбителей сильно поменялись. Сейчас - требования диктует рынок. Если раньше человек выбирал между поддержанной иномаркой и новой «Ладой», то теперь цены на отечественные легковушки и иномарки примерно сравнялись, что лично у меня никак не укладывается в голове.

Да и интернет сильно усложнил жизнь перекупщикам. Большинство продаж начали уходить в онлайн. Из-за этого площадки с поддержанными авто на рынках начали пустеть. Теперь будущие автовладельцы предпочитают выбирать машину, лежа на диване, а не бродить по парковке в поисках нужной модели. Многие начинают торговаться, даже не увидев автомобиля. Прямо по телефону сходу предлагают свою цену, которую мне, продавцу со стажем, приходится еще и оспаривать.

Естественно, чтобы оставаться на плаву приходится подстраиваться и под онлайн-среду. Обычно, автомобиль профессионального перекупщика можно узнать по размещенным фото и описанию автомобиля на досках интернет-объявлений. Фотографии стараемся в объявлениях делать визуально привлекательными, но без использования фильтров. И мой брат никогда не будет перечислять, что в автомобиле поменяли большое количество запчастей, потому что такого рода информация подсознательно отпугивает клиента. Такие вещи лучше упоминать только, если покупатель сам о них спросит. А любое слово, сказанное по «чесноку» может выйти боком.

К слову, Интернет для многих из нас стал накладным. Объявления для продавцов заметно выросли в цене: если раньше за один автомобиль, который «висит» на сайте месяц, я платил 700 рублей, то теперь эта цифра доходит до 2500 тысяч рубликов. А если их несколько?

Покупателям советуют не стесняться и спрашивать: "Почему так дешево отдаете?" Фото: Дмитрий БРУШКО

«МНОГИЕ ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ В АВТОСАЛОНАХ»

- Как известно, купить поддержанный автомобиль можно тремя способами: у частника, перекупа или официального автосалона. В этом я Америку не открою. И лучше всего покупать у настоящего владельца, который вписан в ПТС, потому что в этом случае человек не умеет профессионально скрывать недостатки и их проще будет вычислить. Вдобавок, люди считают, что перекупщики - это откровенные обманщики, они дурят народ ради наживы. А вот автосалоны - несут ответственность и продают только проверенные поддержанные экземпляры.

Но как бы не так. На деле некоторые из них используют те же методы, только ценник ставят еще больше - якобы «за проверенное качество». У них есть и мойщики, и полировщики, и прочие спецы, которые, сидя на зарплате, сделают для авто временно привлекательный вид. Но, как правило, весь этот лоск сходит через неделю и от былого сияющего кузова не остается следа. Подтеки же маскируют мытьем всех текущих узлов, гремящие элементы подвески меняют на самые дешевые китайские аналоги, которые также будут «музицировать» уже через месяц. Зачастую даже дают гарантию на автомобиль два месяца. Но, если за этот период машина и застучит, ее вам по гарантии точно не сделают. Проверьте!

А еще многие перекупщики - те, кто уже не тянет свое дело, идут работать в автосалоны, а уже там торгуют от имени организации.

Если раньше иномарки были значительно дороже отечественных машин, то сегодня наш автопром догоняет зарубежный по цене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КАЧЕСТВЕННО И ЗА ДЕШЕВО НЕ БЫВАЕТ»

- Кстати, перекупщики тоже бывают разные. Есть те, кто, действительно, умеют грамотно восстановить автомобиль, но их единицы. Да и зачем стараться делать все качественно, если по факту заработаешь те же самые деньги, что и при ремонте на «скорую руку». Люди хотят качественно и за дешево, но так не бывает. Мы также ищем компромисс: где-то экономим, чтобы что-то лучше сделать.

Если вам показывают немецкий автомобиль, и он вроде едет да и выглядит не плохо, но стоит всего 300 тысяч рублей, - это значит, что по факту «перекуп» взял его еще дешевле и у автомобиля явно темное прошлое. Не нужно питать иллюзии, что владелец авто искренне хочет отдать автомобиль «почти даром». В этом случае всегда есть двойное дно. Если машина стоит дешево, нужно всегда спрашивать: «Почему такая маленькая цена?».

Многие клиенты боятся этого вопроса и думают, что после этого продавец «прозреет» и «загнет» стоимость. Но, обычно, в этом случае как раз-таки отвечают честно потому, что есть риск: обман будет вычислен.

Если автомобиль предлагают "почти даром", то у него, наверняка темное прошлое Фото: Дмитрий БРУШКО

«ПРИСАДКИ В ДВИГАТЕЛЬ И СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ»

- Перекупщиков вечно ругают за ремонт кузова двухсторонним скотчем и покраску из баллончика. Не без этого. Но, скажу я вам, есть еще более опасные приемы. Например, если двигатель уже не тянет, в бензин добавляют присадки. А могут перенастроить блок управления так, чтобы добавить немного тяги в угоду расхода топлива. Пробег же скручивают практически постоянно, особенно это касается иномарок старше десяти лет.

Все эти дефекты может показать только время или качественная автомобильная диагностика, на которой простые покупатели часто экономят. Они считают, что, если посмотрели ролики из Ютуба, то уже эксперты!

Но вместе с осведомленностью населения растет и наш уровень. Да, серьезное ДТП в прошлом автомобиля сложно скрыть, потому что весь битый автопарк продается также в Сети и это все фиксируют интернет-площадки.

Если автомобиль уже ремонтировали, его можно проверить с помощью микрометра. Но нельзя полагаться только на этот метод, потому что мастера уже умеют делать кузов под заводскую окраску. Поэтому нужно не только мерить толщину, но и проверять маркировку, краску на болтах креплений и многое другое. Но все это делать неискушенные покупатели, конечно же, забывают.

В начале "нулевых" на ростовской "Фортуне" и в дождь, и в снег было не протолкнуться, а сейчас выбор уменьшился Фото: Артур СЕЛИМОВ

«НЕ НРАВИТСЯ - СУДИСЬ»

По факту, если автомобиль ремонтировали, разница в несколько микрон в шпаклевке не отражается на качестве покрытия кузова. Это лишь дополнительный повод сторговать лишних денег. Если покупатель купил такой битый реставрированный автомобиль, это не значит, что он сгниет или будет рассыпается прямо в дороге. Просто потом, когда придет время его менять, придется продавать дешевле.

Но, конечно, больше всего нам нравится работать с теми покупателями, кто смотрит авто на глаз. Они осматривают его с четырех сторон, и если видят, что кузов ровный и из трубы не коптит дым, то все – выручка у меня в кармане.

Кстати, о доходе - он с продажи машин всегда плавает. Но где-то 100 тысяч рублей, если в среднем, в месяц можно сделать. А еще всегда есть друзья или друзья друзей, которым надо помочь продать автомобиль. За клиентами далеко не хожу, главное чтобы предпродажной подготовкой все были довольны - и я, и продавец.

Как видите, нюансов при продаже подержанных авто - полно. И если что-то вызывает опасение, лучше конкретный экземпляр не брать. Потому что после покупки доказать что-то сложно: не нравится – судись! Как правило, дальше этой фразы общение не идет, а волшебно сходит на нет.

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