Куда уходит «Фортуна»?: где ростовчанам покупать запчасти и подержанные авто

Каждый из собственников территории «Фортуны» распорядится своим участком, как посчитает нужным Фото: Артур СЕЛИМОВ

Авторынок «Фортуна», который не один десяток лет славился своей на весь Юг России, после 1 января 2022 года ждут изменения: часть торговой территории планируют отдать под застройку

Эта новость озадачила многих – как продавцов, так и покупателей. Любой автомобилист знал: здесь можно купить большинство даже редких автозапчастей. А теперь, если рынка не будет, придется искать товары по всему городу?

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» отправился к торговцам и узнал: как и куда предприниматели намерены переезжать.

НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА

На «Фортуне» обосновались не только продавцы запчастей, но и несколько частных компаний, которые сбывают поддержанные авто. Несколько крытых и пара открытых площадок занимают приличную территорию. Тут можно встретить как самые дешевые, так и брендовые модели автомобилестроения.

Эдуард - профессиональный перекупщик с 20-ти летним стажем, который может сходу оценить любой автомобиль и «сбить» на него цену. Сейчас у предпринимателя не лучшие времена: продажи идут слабо и прибыли особо не приносят, а впереди еще холода - клиентов заметно поубавится.

Для продавцов дешевле обходится продавать машины здесь, чем выставлять объявления в интернете Фото: Артур СЕЛИМОВ

Он вспоминает: до того, как всю продукцию начали реализовывать онлайн, тут было много посетителей со всей области. Люди приезжали, покупали и продавали свой транспорт. А теперь этот бизнес потихоньку уходит в прошлое. Появилась и новая проблема.

- У нас сейчас совсем нет выбора, машины не сбывают уже потому, что они каждый день дорожают, - рассказал продавец Эдуард Шаламов. - Поэтому в наличии либо слишком дорогие авто, которые не стоят своих денег, либо откровенный хлам.

Предприниматель отмечает, если год назад поддержанную бюджетную иномарку Hyundai Solaris можно было приобрести за 500 тысяч рублей, то теперь на 200-300 тысяч дороже. Естественно, покупатель ищет уже не на рынке, а подешевле - где-нибудь «с рук».

ЗДЕСЬ - ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ОНЛАЙН

Но есть и предприниматели, которые сбывают авто, в основном, только на площадке «Фортуны» и уходить в онлайн не торопятся. По их словам, в Сети продавать автомобили - затратно.

- Сейчас на популярном сайте с поддержанными товарами за объявление о продаже авто нужно заплатить 2,5 тысячи рублей. Год назад мы платили всего 800 рублей за ту же услугу, – делится своим опытом Александр Родионов. – У меня на площадке 30 авто. Если их все выставлять, то получится около 75 тысяч рублей в месяц. Поэтому дешевле продавать их в живую, чем онлайн.

Предприниматели готовятся платить гораздо больше за работу в крытых павильонах Фото: Артур СЕЛИМОВ

Как рассказал Александр, они уже знают, что рынок «Фортуна» будут переносить. К этой инициативе многие торговцы относятся нейтрально: главное, чтобы цену не подняли за аренду.

- Были слухи, что заставят перебираться куда-то в сторону Щепкино, - продолжает Александр. - Но опасения не подтвердились. Стоянку перенесут на соседний рынок, так что переезжать далеко не придется. Нам сказали, что с нового года будем уже на новом месте. Люди нас в любом случае найдут.

РАДЫ ПРОДАВАТЬ С «КОЛЕН»

Некоторые торговые точки с автозапчастями также ждет переезд. Согласно новым правилам, все рынки теперь должны быть крытыми и капитальными, а на «Фортуне» встречаются и открытые площадки, где стараются продавать товар.

Такие торговцы будут обеспечены новыми павильонами также на территории соседнего рынка или тут же, но после того, как построят новые торговые площади. Скорее всего, покупатели даже не почувствуют разницы.

Люди боялись, что место для торговли определят далеко, но будущее место для реализации оказалось поблизости Фото: Артур СЕЛИМОВ

А вот коммерсанты говорят, что новые стандарты к рынкам бьют именно по мелкому бизнесу. Ведь, если у предпринимателя небольшие поставки товаров, то ему приходится поднимать цену, чтобы платить за возросшую аренду. Именно поэтому многие рады продавать запчасти с «колен» - просто так выгоднее. И ради этого жертвуют собственным комфортом.

- Продаю комплектующие для авто: тут у меня различная мелочь от молдингов до дворников, - рассказывает продавец Армен Авитесян. - Мою точку и еще несколько с соседнего ряда перенесут на соседний рынок «Димбо». Сейчас у меня проходное место и закрытый павильон не нужен, ведь за него придется платить аренду больше - примерно раза в три. Да, может, комфортнее и будет, но прибыли-то явно при таком раскладе меньше. Если бы о нас заботились, то не поднимали цены на аренду и налоги. Думаю, просто хотят выдавить нас и построить очередной «человейник».

На "Фортуну" ехали не только ростовчане, но даже жители других регионов Фото: Артур СЕЛИМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

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У авторынка «Фортуна», есть несколько собственников. Каждый из них распорядится участком, как посчитает нужным. Некоторые продолжат свою работу в формате торгового комплекса.

- На частной территории ООО «Фортуна-1» торговая деятельность будет приостановлена, предположительно, с 1 января 2022 года. Предприниматели были оповещены об этом на собрании в сентябре, администрация площадки находится с ними в постоянном контакте, никакой паники нет, - рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов. (подробности)