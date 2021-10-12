Закрытие рынка "Фортуна" прокомментировали в мэрии Ростова

В Ростове планируется закрытие части рынка "Фортуна" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице запланировали провести тотальную реорганизацию на автомобильном рынке "Фортуна". Продавцы уверяли, что здесь планировалось полностью свернуть продажу легковых автомобилей, а освободившиеся земли - продать. В ростовской мэрии прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- В Ростове долгие годы существовала площадка, которую население воспринимало и воспринимает как единый авторынок «Фортуна», - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логиненко. - Но действующему законодательству она не соответствовала. В частности, все рынки сейчас должны быть крытыми, капитальными, а «Фортуна» - это открытая площадка с определенным количеством торговых мест, в некоторых местах даже не асфальтированная, а также несколько павильонов, где реализуются автозапчасти.

По словам собеседника издания, собственники самостоятельно приняли решение застроить ее, в том числе там будут находиться объекты делового назначения. Кроме того, в этом месте появятся многоэтажки, школа и торговые площади. Пока нет информации о том, сколько конкретно торговых мест будет сокращено, равно как и то, сколько их будет создано после реконструкции.

- К примеру, на частной территории общей площадью 8,6 га, где расположен ТВК «Фортуна-1», сейчас осуществляют деятельность порядка 60 предпринимателей. Часть этой территории в краткосрочной перспективе планируют сохранить для торговой деятельности. Это порядка 30 мест, остальное – долгосрочная перспектива продолжительностью в два года, которые уйдут на строительство дополнительных торговых мест, - добавил Алексей Валентинович.

Он отметил также, что у авторынка «Фортуна», есть несколько собственников. Каждый из них распорядится участком, как посчитает нужным. Некоторые продолжат свою работу в формате торгового комплекса.

- На частной территории ООО «Фортуна-1» торговая деятельность будет приостановлена, предположительно, с 1 января 2022 года. Предприниматели были оповещены об этом на собрании в сентябре, администрация площадки находится с ними в постоянном контакте, никакой паники нет, - добавил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура требует закрыть ростовский авторынок «Фортуна».

Из-за серьезных нарушений противопожарной безопасности, сотрудникам ведомства пришлось обратиться в суд.