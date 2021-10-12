«Фортуна» отвернусь: Легендарный авторынок в Ростове доживает последние дни

Привычная ростовчанам "Фортуна" в былом виде больше не может существовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторынок «Фортуна» в Ростове доживает свои последние недели. Городские власти планируют провести тотальную организацию на этой территории. Об этом эксклюзивно «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- В Ростове долгие годы существовала площадка, которую население воспринимает как единый авторынок «Фортуна». Но действующему законодательству она не соответствовала, - объяснил Алексей Валентинович.

Начальник управления объяснил, что по современным требованиям, все рынки должны быть капитальными и крытыми, а «Фортуна» по сути является открытой площадкой, местами даже без асфальта, с несколькими павильонами, где продаются запчасти.

По словам градоначальника, собственники площадки решили застроить ее, в том числе объектами делового значения. Возвести здесь многоквартирные жилые дома, школу и торговые площади. Насколько будет сокращено количество торговых мест, пока не уточняется.

Также сити-менеджер отметил, что у площадки, которую ростовчане называют авторынком «Фортуна», есть несколько собственников – юридических лиц. И каждое из них может распоряжаться своим участком по собственному усмотрению. Например, торговый центр «Димбо» продолжит работу в формате торгового комплекса. А на частной территория «Фортуна-1» торговлю приостановят, ориентировочно, с 1 января 2022 года. Руководитель объяснил, что предпринимателей оповестили об этом еще в сентябре, и паники на объекте не наблюдается.

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