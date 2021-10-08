С 1 ноября в Аксайском районе собираются открыть новую торговую площадку

Проект входит в «Губернаторскую сотню». Фото: сайт администрации Аксайского района

В Аксайском районе с 1 ноября планируют открыть для бизнесменов первые 12 тысяч квадратных метров новой торговой площадки. Ее возводят в Ленинском сельском поселении, сообщили местные власти.

Территорию уже заасфальтировали, специалисты сейчас монтируют павильоны. Всего же по итогам работ собираются обустроить 32 га. На этой земле разместят прилавки, офисы, здания общепита и хранилища с холодильными камерами. Площадка имеет удобный подъезд с М-4.

Известно, что этот проект входит в «Губернаторскую сотню». Его начали реализовать после закрытия нескольких аксайских рынков. Пострадавшие предприниматели теперь смогут переехать на новые места. И это не единственная подобная площадка, ранее под Батайском открыли новый оптово-розничный комплекс «Южный хаб».

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