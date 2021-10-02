В Ростовской области открыли новый оптово-розничный комплекс «Южный хаб»

«Южный хаб» начали возводить в конце июня 2021 года. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области под Батайском после первого этапа работ открыли новый оптово розничный комплекс «Южный хаб». Это один из нескольких проектов, которые начали после закрытия аксайских рынков, пояснил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

- Это один из шести инвестпроектов. Сейчас вопрос строительства новых торговых комплексов и перемещения на них предпринимателей из Аксайского района находится на постоянном контроле правительства области. Наша задача - сохранить бизнес и рабочие места, - сказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

«Южный хаб» начали возводить в конце июня 2021 года. К этому моменту на объекте уже заасфальтировали 20 га территории, создали тысячу парковочных. С площадок «Атлант-Юг» за счет инвестора перевезли и разместили более 150 контейнеров предпринимателей, планируют доставить еще более 400.

Также установили четыре из десяти тентованных павильонов по 120 кв метров каждый, продуктовые киоски, помещение для питания. Строители сейчас монтируют четыре овощехранилища на 40 холодильных камер объемом 550 куб. метров каждая. После всех работ планируют открыть 15 тысяч рабочих мест для арендаторов и до 250 - в управляющей компании.

В этот проект вложили уже более 600 млн рублей, а до конца года объем инвестиций превысит 800 млн рублей. В целом же до 2024 года инвестор планирует потратить свыше 4,5 млрд рублей.

Кроме этого рынка, для аксайских предпринимателей открыли ярмарку «Меркурий» и площадку «Гарант».

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