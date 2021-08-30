«Южный хаб»: первые 35 га нового рынка под Батайском намерены возвести уже осенью

В будущем рынок планируют развернуть на площади в 181 га. Фото: страница в Instagram ОРТК «Южный»

В Батайске на Залесье, 17 уже этой осенью планируют завершить первую очередь нового оптово-розничного рынка «Южный хаб». Об этом сообщил инвестор. Известно, что все работы на объекте сейчас ведут с опережением графика.

Новый торговый комплекс начали строить в мае 2021 года. В сентябре около этой площадки собираются завершить автомобильную развязку, по ней посетители и бизнесмены смогут выезжать на М-4 «Дон».

Также к концу того же месяца должны возвести первые 35 га комплекса. Предполагается, что на этой территории оборудуют 1500 мест для торговли с грузовых автомобилей, из них 300 будут находиться под навесом. Кроме того, создадут 3 тысячи кв. метров складских помещений.

После этого работы продолжатся. «Южный» планируют развернуть на площади в 181 га. Это будет крупнейший на юге страны торгово-логистический центр европейского типа. На площадке также смогут торговать предприниматели из Аксайского района, чьи точки закрыли вместе с местными рынками. Это произошло еще в конце апреля 2021 года.

Сейчас часть бизнесменов - в основном с овощных рынков - уже переехали в Ростов, но многие все еще не могут покинуть свои прежние места. Например, речь идет о владельцах магазинов на "Атланте". К слову, они недавно устроили одиночные пикеты в донской столице с призывом поддержать аксайский торговый комплекс. Как утверждает инвестор, для предпринимателей на территории «Южного» оборудуют универсальный торгово-промышленный кластер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Батайском начали строить новый оптово-розничный торговый комплекс

Это будет крупнейший на юге страны торгово-логистический центр европейского типа (подробности)