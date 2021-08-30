Предприниматели с закрытых аксайских рынков устроили в Ростове одиночные пикеты

Бизнесмены вышли на улицы с большими плакатами

В Ростове предприниматели торгового комплекса «Атлант» и других закрытых аксайских рынков провели одиночные пикеты. Их организовали на набережной и на левом берегу Дона вчера 29 августа.

Бизнесмены вышли на улицы с большими заметными плакатами с призывами о помощи и поддержке. Так, например, у нескольких человек было написано: «Верните наш «Атлант», «Наши дети хотят кушать», «Более 10000 людей на грани банкротства».

По словам участников пикета, после того, как торговые зоны закрылись, многие понесли колоссальные убытки. При этом часть предпринимателей просто не могут переехать на предложенные властями места из-за того, что невозможно бросить точки, в которые уже вложили время и средства. Тем, кто торговал овощами, а не бытовой техникой, по словам аксайчан, было несколько проще перебраться на другие рынки.

Торговый комплекс «Атлант» и еще несколько рынков впервые оцепили весной 2021 года. Дело в том числе было связано с уголовным разбирательством в отношении экс-главы района Виталия Борзенко. Также в конце июля стало известно, что людей перестали пускать на «Атлант» - территорию снова перекрыли бетонными блоками, несмотря на требование МЧС.

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