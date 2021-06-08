Предприниматели «Атланта» отказались от предложения донских властей

Бизнесменам предложили новые торговые места в Ростове, но не всем понравились выделенные точки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области пострадавшие предприниматели «Атланта» отказались обсуждать с инвесторами и властями проекты новых площадок, которые должны были предложить взамен прежних. Представителей торгового комплекса эти места не интересуют, и переезжать никто не хочет. Об этом они прямо заявили в единогласном ответе областному правительству.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» смогли ознакомиться с текстом документа. Его активисты утвердили вчера, 7 июня. Свою позицию они объясняют четырьмя причинами.

Первая, по мнению предпринимателей, заключается в том, что с момента закрытия и до настоящего времени все еще «не предоставили доказательств наличия нарушений законодательства».

Вторая - «Доказательств незаконности существования торгового комплекса с 2010 года не предоставлено. Нормативно-правовых актов о закрытии с указанием причин не издавалось».

Третья - «Признание незаконными арендных отношений, на основании которых предпринимателями возводились торговые павильоны и осуществлялась коммерческая деятельность, в установленном законом порядке не установлено».

Четвертая причина в том, что якобы «предварительных письменных предложений от инвесторов в адрес предпринимателей не поступало».

- В связи с изложенным, считаем нецелесообразным участие в мероприятиях, поскольку все они направлены на закрытие торгового комплекса без законных на то оснований, - подчеркнули в тексте своего ответа пострадавшие предприниматели.

Много вопросов по сложившейся ситуации бизнесмены также задали в своем обращении к президенту. У главы государства попросили помощи. Ролик уже есть в Интернете. Также ранее инициативная группа «Атланта» провела массовый сбор около здания правительства Ростовской области. Кроме того, буквально на днях состоялись слушания по поводу закрытия торговых точек.

Несколько рынков в Аксайском районе оцепили еще в конце апреля 2021 года. Бизнесменам после этого предложили новые торговые места в Ростове. Однако не всем предпринимателям понравились выделенные точки. Дело в том, что они были в разы меньше, чем на зарытых торговых площадках. Накануне стало известно о возможном строительстве двух комплексов для оптовой и розничной продажи.