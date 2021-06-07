В Ростовской области состоялись судебные слушания по рынкам «Овощной» и «Атлант»

По итогам рассмотрения оба дела перенесли на более поздние сроки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районном суде прошли очередные слушания, связанные с закрытием местных рынков. Речь идет об «Овощном» и «Атланте». По итогам рассмотрения оба дела перенесли на более поздние сроки.

Основные претензии прокуратуры к собственникам - нарушение норм противопожарной безопасности и санитарных правил на торговых площадках. Их требуют закрыть до полного устранения всех недочетов.

Ситуацию на «Овощном» рассматривал судья Аркадий Молотиевский. Ответчиками в этом случае выступили Эдуард Бабаев, Иван Ситько , "Аксайские овощи", "Атлант-Юг" и "Донские овощи".

С "Атлантом" разбирался судья Мерген Чимидов. Ответчики - Вадим Бабаев, "Атлант-Сити", "Атлант-Юг". Известно, что обоих заседаниях предпринимателей в качестве третьих лиц не привлекали.

По первому делу суд потребовал достоверно установить всех арендаторов и субарендаторов. По второму должны расширить круг ответчиков.

Ранее суд не признал пострадавших торговцев третьей стороной. В конце апреля силовики и полицейские оцепили в Аксайском районе сразу несколько рынков. Всем бизнесменам после этого предложили 9 тысяч свободных торговых мест в донской столице. Часть временно перевели на территорию около старого аэропорта донской столицы.

Спустя время предприниматели заявили, что недовольны размерами предоставленных торговых площадок, а также пожаловались на действия судебных приставов. Все происходящее и блокировку рынков ранее прокомментировал первый заместитель прокурора региона Кирилл Осипчук