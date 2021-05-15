Аксайский суд не признал торговцев закрытых под Ростовом рынков третьей стороной

Сотни людей потеряли работу после спецоперации силовиков. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Накануне состоялось заседание аксайского районного суда по иску прокуратуры в отношении несколько крупных собственников закрытых под Ростовом рынков. Остальные предприниматели, пострадавшие в результате масштабной спецоперации силовиков, не были признаны третьими лицами. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Многие из тех, кто работал на торговых площадках, уже больше двух недель остаются без заработка. Власти региона предложили им временно переехать на пустующую территорию старого аэропорта. Вот только сделать это смогли далеко не все.

Как сообщил "КП-Ростов-на-Дону" один из владельцев точки на рынке "Атлант", о том, что будет заседание никому не сообщили. Многие узнали об этом за несколько часов до начала прений. 14 мая к зданию аксайского суда стали приезжать предприниматели. Вот только в зал заседания никому не пустили.

Судья решил перенести рассмотрение дела на июнь, так как адвокаты ответчиков не успели вовремя изучить все материалы.

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