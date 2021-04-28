Сотни предпринимателей остались без работы после массового рейда на рынках «Атлант» и «Классик»

Тысячи полицейских проверили четыре рынка под Ростовом. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

Тысячи оперативников с утра до позднего вечера проверяли рынки «Классик», «Алмаз», «Атлант» и «Овощной», расположенные между Ростовом и Аксаем. Массовый рейд проходил накануне, 27 апреля. В нем участвовали больше трех с половиной тысяч силовиков. Итоги проверки впечатляют.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, проверили больше 530 объектов торговли, 1700 машин предпринимателей. Документы изучили у 1600 сотрудников рынков. А еще, рассказал источник издания, 470 предпринимателей получили уведомления о том, что им придется закрыть свои павильоны.

- Также составили 100 протоколов об административной ответственности, - рассказал источник издания.

Собеседник также отметил, что пострадавшим предпринимателям власти окажут поддержку.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что проверки рынков могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его подозревают в махинациях, связанных, в том числе, и со сферой торговли.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, именно с разрешения высокопоставленного чиновника между Ростовом и Аксаем появились крупные рынки.

- Земля является муниципальной, то есть разрешение на строительство рынков давала Аксайская администрация, - поясняет источник издания.

Расследование продолжается.

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