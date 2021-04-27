Что будет на месте рынков «Алмаз» и «Классик»: продавцам раздали листовки, что их закрывают

На рынке весь день работают силовики. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

На выезде из донской столицы 27 апреля работает почти целая армия силовиков. Больше трех с половиной тысяч оперативников оцепили четыре рынка: «Алмаз», «Классик», «Овощной» и «Атлант». Как ранее писала «КП-Ростов –на-Дону», рейды связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его подозревают в махинациях, связанных, в том числе, и со сферой торговли.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, именно с разрешения высокопоставленного чиновника между Ростовом и Аксаем появились крупные рынки.

- Земля является муниципальной, то есть разрешение на строительство рынков давала Аксайская администрация, - поясняет источник издания.

Но, по версии следствия, практически вся торговля осуществлялась с огромным количеством нарушений. Поэтому силовики проверяют сейчас соблюдение всех норм законодательства – начиная от миграционного, заканчивая СанПиНом.

При этом продавцам, работающим на «Атланте», «Классике», «Алмазе» и «Овощном», вручили листовки с сообщениями о том, что рынки закрываются. Точное время и дату обещают сказать позже. Многие работники торговых павильонов находятся в панике, ведь без работы могут остаться тысячи людей.

Однако источник издания пояснил, что закрытие рынков - мера временная.

- Они не будут работать пока идет следствие. Потом рынки вновь откроют. Но перед этим планируется переоформление ряда договоров, - говорит собеседник издания.

При этом собеседник уточнил, что информация в Интернете о том, что на месте рынков построят высотки или что-то еще, не соответствует действительности.

Силовики планируют проверять рынки до позднего вечера.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что главу Аксайского района задержали во время его отдыха в Кисловодске.

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