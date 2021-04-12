Главу администрации Аксайского района задержали во время отдыха в Кисловодске

В здании районной администрации проходят обыски. Фото: Селимов Артур

В понедельник, 12 апреля, стало известно о том, что главу администрации Аксайского района, 62-летнего Виталия Борзенко, задержали силовики.

Как сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, во время оперативной операции чиновник отдыхал в курортном Кисловодске. В настоящий момент его везут в Ростовскую область, где уже суду предстоит выслушать доводы обвинения и избрать районному главе меру пресечения.

Виталий Борзенко много лет работает в администрации. Фото: официальный сайт администрации Аксайского района

Источник издания уточнил, что Виталия Борзенко подозревают в коррупционных махинациях, в том числе, связанных с землей. Сейчас в администрации и дома у главы проходят обыски.

Как сообщил наш корреспондент с места события, в администрации ему сказали, что сегодня – «не приемный день».

В администрации сообщили, что в понедельник у них неприемный день. Фото: Селимов Артур

- С улицы все выглядит спокойно. Однако двери закрыты, в здание – не попасть, - рассказал наш корреспондент.

Известно, что в 1996 году Виталий Борзенко был избран Главой Аксайского района, затем несколько раз переизбирался. В 1997 году он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы при Президенте РФ. Женат, отец двух дочерей.

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