В Семикаракорске задержали еще одного бывшего замглавы администрации

Чиновника подозревают в превышении полномочий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Семикаракорском районе Ростовской области очередное громкое уголовное дело в отношении чиновников, работавших в местной администрации. Следователи задержали экс-заместителя главы, ему могут выдвинуть обвинение в превышении полномочий.

В 2011 году задержанный замглавы занимался имущественными вопросами. В Следственном комитете считают, что он незаконно передал несколько участков в центре Семикаракорска в аренду одному из местных жителей. Затем арендатор передал права на участки субарендаторам, а те оформили их в свою собственность. В итоге земли перестали принадлежать району.

Речь идет о довольно крупных для районного центра участках, их общая площадь – около гектара.

- Действия повлекли причинение ущерба администрации в размере более 7 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе областного управления СК. Уголовное дело следователи возбудили по статье о превышении полномочий.

Суд пока не принял решение о том, будет ли экс-чиновник находиться под стражей во время следствия. В его жилище и в районной администрации следователи изъяли документы во время обысков.

А накануне, напомним, в СК сообщили о том, что отправили в суд уголовное дело против другого местного чиновника – первого замглавы Семикаракорской администрации. Его обвинили в незаконном оформлении земельного участка и в подстрекательстве к подлогу.

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