В Ростовской области чиновник и руководитель МФЦ предстанут перед судом

Вскоре судья вынесет решение по делу. Фото: Архив КП

Суровое наказание за серию преступлений грозит первому заместителю главы администрации одного из районов Дона и руководителю районного МФЦ. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в их действиях злоупотребление полномочиями, подстрекательство, служебный подлог и мошенничество.

Следователи завершили работу над делом и направили материалы в суд.

В документах говорится о том, что первый замглавы администрации района свершил махинации с земельным участком в 12 соток и добился права собственности. В этом деле ему помог директор МФЦ. Руководителем администрации была получена фиктивная справка, которая позволила осуществить аферу.

- Нанесен ущерб местному бюджету в общей сумме более 155 тысяч рублей, - отметили в региональном Следственном Управлении Следственного Комитета.

За это преступление подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

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