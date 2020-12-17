Ростовский памятник попал в топ-100 необычных скульптур России

Памятник установлен возле ростовской гимназии № 36. Фото: wikipedia.org

Памятник первокласснику, который находится возле гимназии № 36 Ростова-на-Дону, вошел в топ-100 необычных скульптур России. Необычный объект поборется за первое место во всероссийском конкурсе «скульпТУТУра».

Монумент установили почти десять лет назад. Скульптура представляет собой смеющегося мальчика-первоклассника. Ребенок сидит на глобусе и держит книгу. Идейным вдохновителем композиции стала старшеклассница ростовской гимназии № 36 Анна Николаева.

Сейчас конкурентами за первенство ростовскому первокласснику являются памятники из разных регионов страны. На лидерство претендуют "Терминатор" из города Глазов, курская скульптура "Свидание" и "Йошкин кот" из Йошкар-Олы.

Победитель станет известен после подведения итогов зрительского голосования, которое проходит по всей стране. Люди смогут отдать свой голос за самый необычный памятник России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маршруты автобусов после закрытия моста в Ростове 2020-2021: как будет ходить общественный транспорт

Мы узнали, какими будут направления автобусов после закрытия моста на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021 (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.