Более 3,5 тысячи силовиков проводят масштабную спецоперацию на рынках под Ростовом

Рынки оцепили еще с утра. Фото: подписчика "КП Ростов-на-Дону".

Правоохранительные органы проводят масштабную операцию под Ростовом. Более 3,5 тысячи представителей правоохранительных органов оцепили четыре крупных рынка в Аксайском районе. Об этом сообщает источник "КП Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

Силовики проверят законность работы рынков - информацию о нахождении там незаконных мигрантов, организации игорного бизнеса и другой незаконной деятельности.

Операция связана с расследованием дела Виталия Борзенко, главы администрации Аксайского района. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко оставили под арестом

Решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде

Суд в Ростове арестовал еще двух фигурантов дела Виталия Борзенко

Речь идет об Эдуарде Бабаеве и Иване Ситько. Их отправили в СИЗО до 11 июня

В Ростове на Обсерваторной очевидцы заметили много полиции и силовиков

От парковки "Ашана" сейчас собирается пробка