Главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко оставили под арестом

До этого - 13 апреля - Виталия Борзенко в СИЗО отправил Ленинский районный суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко останется под арестом до середины июня. Такое решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля, сами же слушания прошли немного раньше - 23 апреля.

Адвокаты оспаривали двухмесячный арест своего подзащитного. До этого - 13 апреля - Виталия Борзенко в СИЗО отправил Ленинский районный суд.

Сейчас расследование еще ведут. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ранее в рамках этого же дела арестовали Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько.