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Происшествия26 апреля 2021 14:28

Главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко оставили под арестом

Решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде
Ангелина СКИБА
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До этого - 13 апреля - Виталия Борзенко в СИЗО отправил Ленинский районный суд

До этого - 13 апреля - Виталия Борзенко в СИЗО отправил Ленинский районный суд

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко останется под арестом до середины июня. Такое решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля, сами же слушания прошли немного раньше - 23 апреля.

Адвокаты оспаривали двухмесячный арест своего подзащитного. До этого - 13 апреля - Виталия Борзенко в СИЗО отправил Ленинский районный суд.

Сейчас расследование еще ведут. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ранее в рамках этого же дела арестовали Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько.

ЧП