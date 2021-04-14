Суд арестовал главу администрации Аксайского района на два месяца

Приговор вынес Ленинский районный суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на два месяца арестовали главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Приговор вынес Ленинский районный суд, слушание состоялось вчера, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Известно, что чиновник предстал перед законом по уголовным статьям. В том числе его подозревают в организации преступного сообщества, махинациях с землей и злоупотреблении полномочиями.

Виталия Борзенко задержали силовики во время отдыха в Кисловодске. В рамках расследования уже провели обыски в аксайской администрации. Также СМИ сообщили, что из-за этого дела в бега подался бизнесмен Карим Бабаев.