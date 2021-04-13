СМИ: из-за дела Виталия Борзенко в бега подался бизнесмен Карим Бабаев

Среди подозреваемых также значатся двое сыновей Бабаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донского бизнесмена Карима Бабаева назвали «организатором преступного сообщества». Предварительно, сейчас он в бегах. Вторым в составе банды был глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на управление ФСБ.

Среди подозреваемых также значатся двое сыновей Бабаева, одного из них уже задержали. Ещё один участник ОПГ - некий Ситько, - говорится на сайте интернет-издания.

Сегодня, 13 апреля, в 17 часов начались слушания по делу Виталия Борзенко. В суде должны избрать для него меру пресечения. Чиновника арестовали накануне в Кисловодске, он там отдыхал. Известно, что главу района подозревают в махинациях с землей.