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Происшествия19 апреля 2021 14:02

Защита обжаловала арест главы администрации Аксайского района

Виталия Борзенко подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве
Ангелина СКИБА
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Ранее в рамках этого же дела в СИЗО отправили Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько

Ранее в рамках этого же дела в СИЗО отправили Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько

Фото: Артем КИЛЬКИН

Защита обжаловала арест главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом сегодня, 19 апреля, со ссылкой на Ленинский районный суд Ростова сообщает «Интерфакс».

Чиновника задержали силовики в апреле 2021 года, немного позже суд арестовал его на месяца. Виталия Борзенко подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ранее в рамках этого же дела в СИЗО отправили Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько.

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