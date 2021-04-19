Ранее в рамках этого же дела в СИЗО отправили Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько
Фото: Артем КИЛЬКИН
Защита обжаловала арест главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом сегодня, 19 апреля, со ссылкой на Ленинский районный суд Ростова сообщает «Интерфакс».
Чиновника задержали силовики в апреле 2021 года, немного позже суд арестовал его на месяца. Виталия Борзенко подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ранее в рамках этого же дела в СИЗО отправили Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько.