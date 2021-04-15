Суд в Ростове арестовал еще двух фигурантов дела Виталия Борзенко

Предполагается, что мужчины состояли в преступной группе, которую возглавлял бизнесмен Карим Бабаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вынесли приговор еще двум фигурантам дела главы администрации Аксайского района. Речь идет об Эдуарде Бабаеве и Иване Ситько. Каждого арестовали на 1 месяц и 19 суток, то есть примерно до 11 июня. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

По предварительной информации, Эдуард Бабаев ранее был учредителем сети АЗС «Ирбис». Кроме того, он является экс-депутатом ростовской гордумы. Иван Ситько - бизнесмен, учредитель и гендиректор ряда предприятий, в том числе «Аксайдорсервис» и «Атлант-Авто».

Предполагается, что мужчины состояли в преступной группе, которую возглавлял бизнесмен Карим Бабаев. Известно, что он подался в бега. Вторым в составе банды был глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Суд уже арестовал чиновника на два месяца.