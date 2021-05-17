Аксайские предприниматели пожаловались на угрозы судебных приставов

Некоторые бизнесмены утверждают, что якобы кто-то из сотрудников обещал применить физическую силу и нецензурно ругался Фото: Артем КИЛЬКИН

Пострадавшие аксайские предприниматели пожаловались на грубое обращение и угрозы судебных приставов, которые сейчас исполняют решение суда. Предполагается, что представители ФССП должны в этот момент следить за закрытием рынков.

Некоторые бизнесмены утверждают, что якобы кто-то из сотрудников обещал применить физическую силу и нецензурно ругался. Также, по свидетельствам очевидцев, приставы выкручивали руки одному из торговцев. А тем, кто отказывался покидать торговую зону, пригрозили арестом на 15 суток.

Ранее глава афганской диаспоры объяснил, что бизнесмены не хотят оставлять свои прежние места, потому что в развитие точек было вложено много денег и времени. Хосейни Мир Абуль Касим подчеркнул: "Люди за аренду платили всегда и даже не подозревали о каких-либо нарушениях".

Сегодня донские власти сообщили об очередных мерах поддержки предпринимателей. Так, кроме новых торговых мест, они теперь могут получить льготные займы - ставки снизили с 4,5% до 1% годовых.