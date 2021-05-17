В Ростовской области пострадавших предпринимателей поддержат льготными займами

Льготные займы для точек торговли снизили до 1% годовых Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростовской области для самозанятых и предпринимателей, которые торговали на аксайских рынках, снизили ставки по льготному займу - с 4,5% до 1% годовых. Информация об этом сегодня, 17 мая, появилась на сайте донского правительства.

- При этом все предоставившие технико-экономическое обоснование смогут рассчитывать на заем до 500 тысяч рублей независимо от получаемого дохода , - говорится в сообщении.

Кроме того, льготное финансирование самозанятые смогут получить с привлечением поддержки гарантийного фонда региона. В случае недостаточного залогового обеспечения поручительство может составить до 70% от суммы.

Брать деньги разрешено на возобновление и развитие бизнеса, закупку товаров и строительно-монтажные работы. По всем вопросам консультируют по «горячей линии» центра «Мой бизнес»: 8 (804) 333-32-31.

Ранее глава афганской диаспоры объяснил, почему предприниматели не хотят оставлять аксайские рынки. В суде тем временем пострадавших бизнесменов не признали третьей стороной. Это значит, что они не смогут обжаловать приговор