Глава афганской диаспоры объяснил, почему бизнесмены не хотят оставлять аксайские рынки

Предприниматели всегда платили аренду и не знали о нарушениях закона Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области глава афганской диаспоры Хосейни Мир Абуль Касим объяснил, почему пострадавшие предприниматели аксайских рынков не могут вновь начать торговать как прежде. Озвученную версию публикуют в областных СМИ.

Так, по словам Хосейни Мир Абуль Касима, магазины и другие здания на закрытых торговых территориях в большинстве случаев бизнесмены возвели своими силами. Они всегда платили аренду и не знали о нарушениях закона. Сейчас, утверждает глава диаспоры, власти Ростова выделили более 9 тысяч новых торговых мест взамен старых, но они не подходят для крупных предпринимателей.

- Мы утверждали все договоры в юстиции. Куда смотрели там? Через 20 лет появились претензии к собственникам земли, но чем виноваты мы, - задается вопросом глава афганской диаспоры Хосейни Мир Абуль Касим.

Сегодня, 14 мая, в Аксайском районном суде рассмотрят дела, связанные с закрытием рынков. Одно из слушаний к этой минуте уже должно было завершиться, второе - начнется в 14 часов. Судя по опубликованным данным, судьи рассмотрят иски прокуратуры. Среди ответчиков значатся Карим и Вадим Бабаевы, а также десятки индивидуальных предпринимателей.