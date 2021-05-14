14 мая в суде рассмотрят дела, связанные с закрытием аксайских рынков

Первое слушание проведет судья Молотиевский, второе - судья Чимидов Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 14 мая, в Аксайском районном суде рассмотрят сразу два дела, связанные с закрытием местных рынков. Заседания состоятся в 11 и 14 часов. Информация об этом появилась на сайте инстанции.

Судя по опубликованным данным, будут рассматривать иски районного прокурора. Среди ответчиков значатся Карим и Вадим Бабаевы, а также десятки индивидуальных предпринимателей. Интересным оказался тот факт, что тяжбы начали еще в декабре прошлого года, тогда суд принял заявления к рассмотрению.

Первое слушание сегодня проведет судья Аркадий Молотиевский, второе - судья Мерген Чимидов. Предполагается, что они должны вынести приговор о запрете работы рынков до устранения всех нарушений.

Несколько рынков закрыли с 27 апреля. Это сделали в связи с уголовным разбирательством, которое начали в отношении главы администрации Аксайского района. Ранее блокировке торговых зон обвинили миллиардера из Швейцарии