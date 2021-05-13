В закрытии аксайских рынков обвинили миллиардера из Швейцарии

Пострадавшим предпринимателям уже выделили 9 тысяч свободных торговых мест Фото: Александр РОГОЗА

Рынки в Аксайском районе Ростовской области закрыли по распоряжению долларового миллиардера из Швейцарии. Бизнесмен планирует отдать территорию под застройку, заявил один из депутатов Государственной Думы.

- Рынкам от 10 до 30 лет. Люди взяли кредиты, построили склады, магазины. Самое страшное, что по мнению тех, кто там находился. Это все сделали по команде гражданина из Швейцарии, долларового миллиардера. Он прилетел для последующей застройки. С нашей точи зрения это недопустимо. Генеральной прокуратуре и Следственному комитету следует этот особый случай разобрать, - сказал политик.

Также он подчеркнул, что считает закрытие торговых зон незаконным: росгвардейцы и сотрудники полиции блокировали рынки 27 апреля, но официальные документы предъявили якобы только через несколько дней.

Напомним, в конце апреля 2021 года закрыли несколько донских рынков. Это сделали из-за масштабных проверок, связанных с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

Сейчас власти Ростова уже выделили пострадавшим предпринимателям 9 тысяч свободных торговых мест, в том числе развернули ярмарку в районе старого аэропорта. Бизнесмены смогут получить льготные займы. Кроме того, с 12 мая они уже начали платить за аренду новых прилавков.