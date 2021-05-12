Торговцам назначили плату за места на территории старого аэропорта

В Ростове с торговцев на территории старого аэропорта стали взимать плату Фото: "КП" Архив

Предпринимателям на территории старого аэропорта назначили плату за аренду торговых мест. О принятии таких мер сообщили в Региональной корпорации развития.

Так, по новым тарифам въезд на территорию ярмарки для «Газели» обойдется в 350 рублей, а торговое место будет стоить 900 рублей в сутки. Для КаМАЗа массой в десять тонн въезд будет стоить 800 рублей, а аренда места для такой машины оценена 1,4 тысяч рублей. Для фуры за въезд надо будет 1,6 тысяч рублей, а за аренду места - 1,85 тысяч рублей.

Такие тарифы для торговцев были установлены в среду, 12 мая, их установила Донская торговая компания. До этого торговые места предпринимателям предоставлялись бесплатно. Они будут действовать до конца мая 2021 года. Стоит отметить, что они на 20% ниже установленных на рынке в Аксайском районе.

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