Старый аэропорт стал площадкой для ярмарки

На территории старого аэропорта в Ростове начали торговать овощами и фруктами. Фото: пресс-служба областного правительства

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева на территории старого аэропорта в донской столице открыта временная торговая площадка для оптовой продажи овощей и фруктов. Сюда переместились предприниматели, которые трудились на рынках в Аксайском районе.

- Новая площадка работает в формате постоянно действующей универсальной ярмарки, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Территория аэропорта оснащена всей инфраструктурой: там есть охрана, водоснабжение, организованы сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.

Сейчас на ярмарки есть 1038 торговых площадок для предпринимателей. В праздничные дни с торгующих не бралась плата за въезд и размещение машин с овощами и фруктами. А с 12 мая предприниматели должны уже заплатить за возможность попасть на территорию аэропорта. Однако тарифы, установленные до конца месяца, на 20% ниже применяемых ранее на рынке в Аксайском районе.

- В ближайшее время планируется расширение торговой площади, спектра реализуемой продукции и формата реализации. Так, будет налажена реализация мясной продукции, организован ряд розничной торговли, чтобы жители города и области могли заехать в любой момент и приобрести необходимые товары в любом объеме, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет на месте рынков «Алмаз» и «Классик»: продавцам раздали листовки, что их закрывают

Почти четыре тысячи силовиков проводят обыски в торговых точках (подробнее)