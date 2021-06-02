В Ростове к зданию правительства съехались предприниматели рынка «Атлант»

О каких-либо нарушениях правопорядка или задержаниях неизвестно Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 2 июня, в Ростове к зданию областного правительства съехались предприниматели, которые раньше торговали на рынках в Аксайском районе. Очевидцы сообщают о десятках собравшихся.

Все люди в специальных майках с надписью «Народ выбирает «Атлант». Предположительно, пострадавшие бизнесмены хотят попросить помощи у губернатора Василия Голубева. О каких-либо нарушениях правопорядка или задержаниях неизвестно, информацию об этом сейчас уточняют в пресс-службе областного управления МВД.

На прошлой неделе такой же стихийный сбор состоялся около прокуратуры. Тогда приехавшие массово писали заявления. Все прошло достаточно спокойно, за порядком следили правоохранители.

Несколько рынков в Аксайском районе оцепили еще в конце апреля 2021 года. Пострадавшим бизнесменам после этого предложили новые торговые места в Ростове, в том числе площадку около старого аэропорта. Однако не всем предпринимателям понравились выделенные точки. Дело в том, что они были в разы меньше, чем на зарытых торговых площадках. Накануне стало известно о возможном строительстве двух комплексов для оптовой и розничной продажи.