В Ростове к прокуратуре массово съехались пострадавшие предприниматели Аксайского района

В полиции сейчас уточняют информацию о причинах массового сбора Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 27 мая, к зданию прокуратуры в Ростове массово съехались пострадавшие предприниматели из Аксайского района. Всего ведомство посетили несколько десятков человек. Об этом сообщили очевидцы и местные СМИ.

Бизнесмены собрались на закрытой территории рынка «Атлант» и приехали организованной колонной на автомобилях. По предварительным данным, все собравшиеся подавали жалобы. Вероятно, заявления писали в том числе и на правоохранителей.

В полиции сейчас уточняют информацию о причинах массового сбора. Известно, что к этому моменту на территории перед зданием прокуратуры уже почти не осталось людей, но еще дежурят наряды МВД.

В конце апреля силовики и полицейские оцепили в Аксайском районе сразу несколько рынков. Всем пострадавшим бизнесменам после этого предложили свободные торговые места в донской столице, всего больше 9 тысяч точек. Часть бизнесменов временно перевели на территорию около старого аэропорта донской столицы, некоторых пригласили на "Верхний Темерник".

Спустя время предприниматели заявили, что недовольны размерами предоставленных торговых площадок, а также пожаловались на действия судебных приставов. Все происходящее и блокировку рынков ранее прокомментировал первый заместитель прокурора региона Кирилл Осипчук. Также накануне стало известно о возможном строительстве новых рынков для бизнесменов.