Предприниматели с закрытого рынка "Атлант" попросили помощи у президента

Торговцы с "Атланта" обратились за помощью к президенту. Фото: YouTube-канал "Торговые Комплексы РОСТОВА"

В донском регионе предприниматели с закрытого рынка "Атлант" в Аксайском районе обратились за помощью к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube.

Напомним, что несколько рынков в Ростовской области оказались заблокированы еще в апреле действиями силовиков. Закрытыми они остаются и по сей день. Торговцы, которые работали здесь много лет, в один миг лишились и работы, и заработка. Именно поэтому они бьют во все колокола, прося, чтобы им вернули их рабочие места.

Нынешнее видеообращение сделано в виде флешмоба. Предприниматели надели одинаковые белоснежные майки с надписью "Спасем "Атлант". На записи они стали по одному выходить вперед и обращаться к президенту с интересующими их вопросами.

"Почему к нам применены жесточайшие меры, сравнимые с геноцидом малого бизнеса?", "Почему в качестве помощи нам предлагают переехать на рынки из 90-х?", "Почему законный бизнес, строившийся поколениями, должен исчезнуть в один день?", "Почему принято решение о ликвидации торгового комплекта, целевое назначение которого соответствует магазинам?", - поинтересовались торговцы.

После каждого вопроса все собравшиеся дружно скандировали: "Почему?". Стоит отметить, что, буквально, за несколько часов ролик набрал несколько тысяч просмотров.

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