Ситуацию с закрытием рынков в Аксайском районе взял на контроль полпред Президента в ЮФО

Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов будет лично контролировать ситуацию с аксайскими рынками. Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в ЮФО

В донской столице 4 июня в полпредстве Президента в ЮФО прошло срочное совещание, посвященное закрытию рынков под Ростовом-на-Дону. Модератором встречи выступил полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который взял дело на личный контроль. За «круглым столом» собрались представители областного правительства и правоохранительных ведомств.

«ДИАЛОГ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МОНОЛОГ»

Срочное совещание Владимир Васильевич начал с того, что заслушал доклад о проверках, которые ранее проходили на аксайских рынках, а также о том, какие нарушения фиксировались. Он подчеркнул, что сейчас нарушения – не самый главный момент и аргументировано объяснил, почему.

- Мы говорим о том, что сегодня в городе происходят определенные события, которые связаны с тем, что разжигается общественное мнение вокруг этой ситуации. Что мы, исполнительная власть, сегодня можем сделать для того, чтобы урегулировать ситуацию? - обратился к собравшимся Владимир Устинов.

Полпред заявил, что представителям областной прокуратуры необходимо открыто разговаривать с предпринимателями, которые не могут сейчас заниматься своим бизнесом.

- Необходимо разъяснить людям ситуацию, донести до них: пока идут судебные заседания, но их доводы будут исследованы. Говорить с людьми надо! Диалог гораздо лучше, чем монолог! – подчеркнул Владимир Устинов.

Со своей стороны главный прокурор Роман Прасков обязался выполнить это поручение.

«НЕОБХОДИМ ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ»

На совещании заместитель полпреда Леонид Беляк зачитал обращение предпринимателей к органам власти. Так, бизнесмены просят разъяснить им конкретный порядок обеспечения их предпринимательских прав, так как у людей есть не расторгнутые договоры аренды и торговые места.

В свою очередь, предприниматели готовы устранить все нарушения на своих объектах. Также в обращении говорится, что предпринимателей не допустили к участию в судебном заседании в качестве третьих лиц. Но, пожалуй, самое главное в обращении рыночных бизнесменов к властям: просьба - возобновить работу рынков.

В свою очередь, полпред Владимир Устинов довольно в жесткой форме заявил собравшимся за «круглым столом», что все должны понять: в Ростовской области происходят события, которые не безразличны ни федеральной власти, ни Правительству региона.

Затем полпред поручил всем участникам совещания проработать четкий алгоритм решения проблемы с конкретно оговоренными сроками по каждому этапу выхода их сложившейся ситуации.

Владимир Устинов поручил областному начальнику ГУ МЧС Сергею Филиппову следить за тем, чтобы рынки не сгорели. Также посодействовать разрешению ситуации полпред попросил представителя областного ФСБ и региональной полиции.

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