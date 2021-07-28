До этого на торговую территорию прибытии бойцы ОМОНа и Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области на «Атлант» перестали пускать предпринимателей. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Люди все еще не могут понять причин и оснований для такого запрета. Предварительно известно, что площадку оцепили по постановлению суда.

Также ранее в соцсетях появилась информация о том, что проезды на торговую территорию снова перекрыли бетонными блоками. И это несмотря на требование МЧС убрать ограждения для пожарной безопасности. Вместе с тем стало известно и о прибытии на «Аталант» бойцов ОМОНа и Росгвардии. После этого бизнесмены собирались жаловаться в инстанции.

Торговый комплекс и еще несколько рынков Аксайского района впервые оцепили еще весной этого года. Дело в том числе было связано с уголовным разбирательством в отношении экс-главы района Виталия Борзенко.

Всего тогда пострадали около 4 тысяч предпринимателей. Им взамен предложили перебраться на свободные точки в Ростов. Часть бизнесменов вынужденно согласились, и начали торговать около старого аэропорта донской столицы. Другие же отказались от новых мест из-за того, что они оказались меньше, чем их прежние точки.

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Предварительно, это сделали по требованию МЧС (подробности)