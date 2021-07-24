В Ростовской области въезды на «Атлант» освободили от бетонных блоков

До этого рабочие просто игнорировали все вопросы бизнесменов
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области со въездов на территорию торгового комплекса «Атлант» убрали бетонные ограждения. Кадры, которые подтверждают эту информацию, сегодня, 24 июля, опубликовали очевидцы в соцсетях.
Предварительно известно, что это сделали якобы по требованию МЧС. В ведомстве решили, что подобные препятствия сильно осложнят работу в случае каких-либо ЧП, например, если разгорится пожар.
Ранее сами предприниматели «Атланта» рассказали «КП - Ростов-на-Дону» о неизвестных, которые дважды пытались установить блоки. Рабочие просто игнорировали все вопросы и уезжали, как только к ним подходили бизнесмены.
Рынки в Аксайском районе, и в том числе «Атлант», оцепили в 2021 году. Пострадали свыше 4 тысяч бизнесменов. Им взамен предложили свободные точки в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны ими.
Сейчас власти делают все для того, чтобы появились новые площадки. Ведется работа с инвесторами. Первые результаты уже есть - под Батайском начали возводить новый оптово-розничный торговый комплекс.
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