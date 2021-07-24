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Общество24 июля 2021 15:26

В Ростовской области въезды на «Атлант» освободили от бетонных блоков

Предварительно, это сделали по требованию МЧС
Ангелина СКИБА
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До этого рабочие просто игнорировали все вопросы бизнесменов

До этого рабочие просто игнорировали все вопросы бизнесменов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области со въездов на территорию торгового комплекса «Атлант» убрали бетонные ограждения. Кадры, которые подтверждают эту информацию, сегодня, 24 июля, опубликовали очевидцы в соцсетях.

Предварительно известно, что это сделали якобы по требованию МЧС. В ведомстве решили, что подобные препятствия сильно осложнят работу в случае каких-либо ЧП, например, если разгорится пожар.

Ранее сами предприниматели «Атланта» рассказали «КП - Ростов-на-Дону» о неизвестных, которые дважды пытались установить блоки. Рабочие просто игнорировали все вопросы и уезжали, как только к ним подходили бизнесмены.

Рынки в Аксайском районе, и в том числе «Атлант», оцепили в 2021 году. Пострадали свыше 4 тысяч бизнесменов. Им взамен предложили свободные точки в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны ими.

Сейчас власти делают все для того, чтобы появились новые площадки. Ведется работа с инвесторами. Первые результаты уже есть - под Батайском начали возводить новый оптово-розничный торговый комплекс.

В Ростовской области въезды на «Атлант» освободили от бетонных блоков
Видео: соцсети

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