В Ростовской области около «Атланта» пытались выстроить стену из бетонных блоков

Бизнесмены уже обращались по этому поводу в полицию Фото: Евгения ГУСЕВА

В Аксайском районе Ростовской области предприниматели спугнули неизвестных, которые дважды пытались установить бетонные блоки на подъездах к торговому комплексу «Атлант». Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Известно, что ограждения хотели выставить около одного из входов «Атланта». В первый раз рабочие, которые привезли блоки, почти сразу сбежали от вышедших им навстречу бизнесменов. Второе общение также не задалось - ни один из участников подозрительной бригады так и не объяснил, кто был нанимателем и для чего решили перекрыть дорогу.

Бизнесмены «Атланта» уже обращались по этому поводу в полицию. Подали устное заявление, снова пытались узнать причины, но пока ситуацию так и не удалось прояснить.

К слову, предприниматели отмечают, что сейчас попасть на территорию торгового комплекса можно только с двух входов. Если перекроют один из них, при любых возгораниях и ЧП экстренным службам будет достаточно сложно оперативно устранять возникшую опасность.

Рынки в Аксайском районе, и в том числе «Атлант», оцепили весной 2021 года. Тогда пострадали свыше 4 тысяч бизнесменов. Им взамен предложили свободные точки в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны ими. Сейчас власти делают все для того, чтобы появились новые площадки. Ведется работа с инвесторами. Первые результаты уже есть - под Батайском начали возводить новый оптово-розничный торговый комплекс.