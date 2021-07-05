Под Батайском начали строить новый оптово-розничный торговый комплекс

Первые 45 га территории планируют открыть для торговли уже в октябре. Фото: сайт правительства РО

Под Батайском - на 1089 км трассы М-4 «Дон» - начали строить новый оптово-розничный торговый комплекс. Инвестор вложит в него 4,5 млрд рублей, сообщает сайт донского правительства.

Первые 45 га территории планируют открыть для предпринимателей и покупателей уже в октябре. Оборудуют 1500 мест для торговли с грузовых автомобилей, из них 300 будут находиться под навесом. Кроме того, создадут 3 тысячи кв. метров складских помещений.

После этого строительство продолжится. Всего комплекс намерены развернуть на площади в 181 га. На этом участке создадут аграрный и универсальный торгово-промышленный кластеры. Это будет крупнейший на юге страны торгово-логистический центр европейского типа. Обещают создать около 15 тысяч новых рабочих мест.

Новый комплекс - один из четырех проектов «Губернаторской сотни» общей стоимостью около 12,4 млрд рублей. Власти намерены привлечь инвесторов к возведению еще трех подобных торговых площадок.

Ранее в правительстве региона опровергли информацию о возможном открытии аксайских рынков. Их оцепили еще в конце апреля 2021 года. Бизнесменам после этого предложили новые места в Ростове, но они не всем пришлись по душе.

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