Власти Ростовской области опровергли информацию о возобновлении торговли на «Атланте»

Сейчас прорабатывают вопрос о «кредитных каникулах» для бизнесменов Фото: сайт правительства РО

Власти Ростовской области опровергли информацию о возобновлении торговли на закрытых рынках Аксайского района. Ранее областные СМИ заявили о возможном разрешении на временную работу комплекса «Атлант».

- Информация о возобновлении торговой деятельности на закрытых торговых объектах не находит официального подтверждения со стороны правительства. Дальнейшее разрешение вопросов о запрете или отмене запретов находится исключительно в компетенции судебных органов, - говорится в сообщении на сайте донского правительства.

Что касается суда, то некоторое время назад там постановили закрыть торговые территории до исправления всех недочетов, связанных с противопожарной и санитарной безопасностью.

По данным властей, сейчас для пострадавших предпринимателей в сотрудничестве с инвесторами ищут новые площадки. В «Губернаторскую сотню» уже включили четыре проекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли.

А 16 и 18 июня на встрече в департаменте потребрынка бизнесменам предложили альтернативные точки на льготных условиях. Также сейчас прорабатывают вопрос о «кредитных каникулах».

До этого, непосредственно после оцепления торговых зон, бизнесменам предоставили несколько тысяч свободных мест, в том числе около старого аэропорта Ростова.