Донским бизнесменам могут разрешить работать на «Атланте» до 2022 года

Официального разрешения на работу торговых площадок пока нет Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области предпринимателям могут разрешить работать на «Атланте» до марта 2022 года. Официального разрешения пока нет, соответствующий документ должны обнародовать в ближайшие дни. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственные источники среди бизнесменов.

Стоит отметить, что ранее Аксайский районный суд удовлетворил требования прокуратуры к собственникам «Атланта». По итогам слушаний решили остановить работу площадок до устранения всех выявленных недочетов, связанных с противопожарной и санитарной безопасностью.

До этого, чтобы спасти свои точки, представители «Атланта» провели массовый сбор около здания полпредства ЮФО. Сейчас судьбу закрытых рынков обсуждает специальная рабочая группа, в которую входят также пострадавшие предприниматели.

Несколько рынков, в том числе комплекс «Атлант», в Аксайском районе оцепили в конце апреля этого года. Бизнесменам после этого предложили новые торговые места в Ростове, но свободные площадки не всем пришлись по душе. Многие бизнесмены начали отказываться от предложенных вариантов