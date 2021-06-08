Предприниматели «Атланта» устроили сбор около полпредства ЮФО в Ростове

До этого представители «Атланта» уже собирались около зданий правительства и прокуратуры Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 8 июня, очередной сбор в Ростове устроили предприниматели торгового комплекса «Аталант». На этот раз десятки пострадавших бизнесменов приехали к зданию полномочного представителя президента в ЮФО, сообщают очевидцы.

Люди пришли в уже традиционных майках с надписями в поддержку своей площадки. «Спасем «Атлант», «Народ выбирает «Атлант» написано на спинах участников стихийной встречи. К этой минуте предварительно известно о нескольких задержаниях участников акции. Однако официально эту информацию в полиции пока не подтвердили, пресс-служба МВД еще выясняет детали.

До этого представители «Атланта» уже собирались около зданий правительства и областной прокуратуры. В этих случаях о каких-либо нарушениях спокойствия не сообщалось.

Сейчас предприниматели пытаются добиться от властей объяснения, почему их торговые зоны собираются закрыть. Они даже попросили помощи у президента Владимира Путина. Как поясняют сами бизнесмены, их собираются перевести с мест, которые они благоустраивали годами. Многим не понравились выделенные взамен участки.

К слову, непосредственно после внезапного закрытия рынков и торговых территорий в Аксайском районе в ростовская администрация предложила пострадавшим 9 тысяч свободных мест. Сейчас известно, что на них все же перешли 1 200 человек.