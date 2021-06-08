Почти 1 200 аксайских предпринимателей перешли торговать в Ростов

Сейчас власти Ростова готовят проект универсальной ярмарки на 300 мест Фото: Александр РОГОЗА

Почти 1 200 пострадавших предпринимателей из Аксайского района перешли на новые торговые места в Ростов. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в администрации донской столицы.

Всего же после внезапного закрытия рынков бизнесменам предложили 9 тысяч свободных точек, в том числе 1 424 около старого аэропорта, 150 - на Текучева, 200 - на Жданова. Также сейчас местные власти готовят проект универсальной ярмарки на 300 мест, ее собираются обустроить на Буденовском. Ранее говорили о возможности разместить новый рынок на Стачки.

Кроме того, по данным администрации, для поддержки предпринимателей была организована «горячая линия». О новых свободных местах консультируют по телефону +7-989-712-30-99. С 28 апреля по 7 июня на этот номер поступило 162 звонка. Также с бизнесменами сейчас работают специальные антикризисные группы.

Сегодня же стало известно, что представители торгового комплекса «Атлант» отказались от предложения донских властей и не стали говорить с потенциальными инвесторами новых торговых зон