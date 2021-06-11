Суд удовлетворил требования прокуратуры к собственникам «Атланта»

Окончательного решения суда так скоро не ожидали Фото: Артем КИЛЬКИН

Аксайский районный суд удовлетворил требования прокуратуры к собственникам торгового комплекса «Атлант». Об этом «КП - Ростов-на-Донус стало известно сегодня, 11 июня, однако сам приговор вынесли сутки назад. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке по гражданским и административным делам.

Стоит отметить, что окончательного решения так скоро не ожидали. Дело в том, что буквально на прошлом судебном заседании, оно состоялось 3 июня, просили расширить круг ответчиков. Судья Мерген Чимидов тогда перенес заседание.

Теперь на территории торгового комплекса должны остановить работу площадок, а также исправить все недочеты, связанные с нарушением противопожарной и санитарной безопасности. Кроме того, собственникам - Вадиму Бабаеву, "Атлант-Сити", "Атлант-Юг" и еще нескольким ИП - запретили организовывать торговлю без разрешения властей.

К слову, по второму делу, речь идет о рынке «Овощном», слушания должны состояться уже через несколько дней, в 18 июня.

Накануне предприниматели «Атланта» отказались обсуждать с инвесторами проекты новых торговых территорий