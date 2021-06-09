Суд в Ростове продлил арест Эдуарду и Вадиму Бабаевым

Бабаевых младших подозревают по нескольким уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 9 июня, Ленинский районный суд Ростова продлил арест Эдуарду и Вадиму Бабаевым. Они проходят по делу, связанному с нелегальной деятельностью их отца Карима Бабаева и бывшего главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

Бабаевых младших подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе дела завели за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничество (ч. 4 ст. 159), незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171) и легализацию денег (ч. 4 ст. 174.1). Эдуарда Бабаева оставили под стражей до 11 августа 2021 года, Вадима Бабаева - до 10 августа.

Ранее суд не выпустил из СИЗО Виталия Борзенко. Экс-руководитель районной администрации также будет под стражей до 11 августа. Лидер ОПГ - Бабаев старший - сейчас находится в бегах.