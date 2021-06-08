Экс-главу администрации Аксайского района оставили под арестом до 11 августа

Бывшего чиновника подозревают по нескольким уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко останется под арестом еще на два месяца, до 11 августа включительно. Такой вердикт вынесли в Ленинском районном суде Ростова. Об этом стало известно сегодня, 8 июня, сами слушания состоялись раньше.

- 7 июня 2021 года был продлен срок содержания под стражей Виталия Борзенко. Его подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе завели дела о создании и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210) и о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159), - прокомментировали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Экс-чиновнику уже несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. Сейчас расследование еще ведут. Виталия Борзенко задержали силовики в апреле этого года, бывшего главу района взяли под арест во время отдыха в Кисловодске. Спустя время в рамках этого же дела арестовали Эдуарда Бабаева и Ивана Ситько.