Судьбу предпринимателей с закрытых рынков Аксайского района обсудили в Ростове

«Видение дальнейших действий» смог представить один из участников совещания Фото: правительство РО

Предприниматели, которые ранее торговали на теперь уже закрытых рынках Аксайского района, обсудили с замгубернатора Виктором Гончаровым возможные решения выхода из сложившейся ситуации. Также на встрече озвучили информацию о будущих торговых площадях и условиях аренды, сообщает сайт донского правительства.

Отдельно говорили о проектах площадок и сроках, в которые намерены их оборудовать. Также бизнесмены внесли ряд своих личных предложений и пожеланий.

Так, например, «видение дальнейших действий» смог представить один из участников совещания. Кроме того, предприниматели обратились к властям с просьбой о помощи по вопросам налоговых и кредитных каникул. Следующее заседание этой рабочей группы проведут через неделю.

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