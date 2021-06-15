В Аксайском районе начали изымать участки заблокированных рынков

Пострадавшие предприниматели много лет назад обменяли свои земли на торговые территории Фото: Александр РОГОЗА

Аксайский районный суд удовлетворил иски о возврате властям участков на закрытых рынках «Алмаз», «Строительный» и «Овощной». Истцом выступила прокуратура.

Предполагается, что пострадавшие предприниматели много лет назад обменяли свои земли, которые находились на территории сельхозпредприятия, на теперь уже оцепленные торговые зоны. Их потребовали вернуть по итогам судебных слушаний.

Ранее в Аксайском районе вынесли приговор по площадкам торгового комплекса «Атлант». В этом случае суд также встал на сторону прокуратуры. Теперь собственники должны остановить работу зон, а также исправить все недочеты, связанные с нарушением противопожарной и санитарной безопасности.

Несколько рынков оцепили еще в конце апреля 2021 года. Бизнесменам, которые торговали на этих точках, предложили новые места в донской столице. Однако не всем пришлись по душе выделенные участки. Некоторые бизнесмены отметили, что они меньше, чем те, которые остались на зарытых рынках.